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РФ ночью выпустила три ракеты по Харькову. Две из них не долетели, взорвавшись в воздухе

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 09:56
РФ ночью выпустила три ракеты по Харькову. Две из них не долетели, взорвавшись в воздухе - Фото
Фото: ГСЧС

Россия ночью обстреляла ракетами город Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате "прилетов" ранены два человека.

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Три ракеты по Харькову запустили около полуночи из Белгорода. Одна из ракет взорвалась на территории России, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова.

Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе. Повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили две женщины, которым 81 и 71 год.

РФ ночью выпустила три ракеты по Харькову. Две из них не долетели, взорвавшись в воздухе

Часом ранее из ракетной системы залпового огня "Смерч" был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Пострадавших нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после вчерашнего обстрела на территории Новобаварского и Холодногорского районов осталось много неразорванных кассет от боеприпасов. Мэр призвал жителей города не приближаться к незнакомым предметам.

Андрей Водяный
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обстрел война Харьков
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