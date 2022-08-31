Россияне ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии, есть раненая — фото

Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, Никопольский район попал под обстрел четыре раза за ночь. Дважды противник ударил по Никополю, 57-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обстрел повредил 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

Также под удар попала Мировская громада, обошлось без пострадавших.

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Дмитрий Гриниченко

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