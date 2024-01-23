РФ подняла в воздух Ту-22М3 и запустила по Украине ракеты Х-22 — ВСУ
Российская армия запустила по Украине ракеты типа Х-22. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляли о взлете дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
В 13:47 россияне запустили ракеты из Курской области.
Через несколько минут были зафиксированы повторные пуски.
Цели летят в юго-западном направлении.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки утром 23 января Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила 21.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".
Смотрите также: Харьков. Разрушена многоэтажка, двое погибших, 35 пострадавших – видео и фото