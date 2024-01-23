РФ підняла у повітря Ту-22М3 і запустила по Україні ракети Х-22 — ЗСУ
Російська армія запустила по Україні ракети типу Х-22. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Військові заявляли про злiт далеких бомбардувальників Ту-22М3.
О 13:47 росіяни запустили ракети з Курської області.
За кілька хвилин було зафіксовано повторні пуски.
Цілі летять у південно-західному напрямку.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки вранцi 23 сiчня Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно 21.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
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