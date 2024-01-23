РФ підняла у повітря Ту-22М3 і запустила по Україні ракети Х-22 — ЗСУ

Російські окупанти запустили по Україні ракети Х-22 з Курської області

Далекий бомбардувальник Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

Російська армія запустила по Україні ракети типу Х-22. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляли про злiт далеких бомбардувальників Ту-22М3.

О 13:47 росіяни запустили ракети з Курської області.

За кілька хвилин було зафіксовано повторні пуски.

Цілі летять у південно-західному напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки вранцi 23 сiчня Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно 21.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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