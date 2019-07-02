РФ предъявила окончательные обвинения украинским морякам

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Россия предъявила обвинения в окончательной редакции 13 незаконно захваченным украинским морякам. Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще четверым военнопленным. Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", - пишет Полозов.

Он уточнил имена моряков, с которыми во вторник проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции - Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока.

Военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины.

25 мая в Кремле заявили, что не намерены выполнять решение трибунала.