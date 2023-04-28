UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ пыталась прорваться в Луганской области. Десантники ВСУ уничтожили две БМП-2 — фото

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 11:22
РФ пыталась прорваться в Луганской области. Десантники ВСУ уничтожили две БМП-2 — фото - Фото
Уничтоженная БМП-2 россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в Луганской области, украинские десантники уничтожили две боевые машины пехоты БМП-2. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военные заявляют, что противник не оставляет попыток прорваться в Луганской области.

Отмечается, что воины 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады отбивают атаки захватчиков. 

Во время очередного штурма бойцы уничтожили две БМП-2. 

Наиболее ожесточенные бои в Луганской области продолжаются в районе Кременной — это Серебрянское лесничество, Диброва и Белогоровка.

Уничтоженная БМП-2 россиян (Фото: Генштаб ВСУ)

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери генштаб луганская область бмп-2 25 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 