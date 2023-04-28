РФ пыталась прорваться в Луганской области. Десантники ВСУ уничтожили две БМП-2 — фото
Российские оккупанты пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в Луганской области, украинские десантники уничтожили две боевые машины пехоты БМП-2. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Военные заявляют, что противник не оставляет попыток прорваться в Луганской области.
Отмечается, что воины 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады отбивают атаки захватчиков.
Во время очередного штурма бойцы уничтожили две БМП-2.
Наиболее ожесточенные бои в Луганской области продолжаются в районе Кременной — это Серебрянское лесничество, Диброва и Белогоровка.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
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