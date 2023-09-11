UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ ракетами целилась по гражданскому судну в Черном море, их сбила ПВО – премьер Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 21:30
РФ ракетами целилась по гражданскому судну в Черном море, их сбила ПВО – премьер Британии - Фото
Пуск ракеты "Калибр" (Скриншот с видео)

Россия 24 августа попала ракетами в гражданское судно в Черном море, но атаку отразила украинская противовоздушная оборона, заявил премьер Великобритании Риши Сунак. Слова должностного лица и Министерства иностранных дел страны передает Reuters.

"Благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", – сказал британский премьер в обновленном отчете в парламент о саммите G20.

Украина прилагает усилия, чтобы разрешить судам, застрявшим в Одесском порту с начала войны, выходить в открытые воды после крушения Черноморского зернового коридора, отмечает Reuters.

Эти замечания Сунака являются первым случаем, когда официальное лицо прокомментировало нападение на корабль с начала этих украинских усилий. С 18 августа из Одессы отплыли четыре грузовых судна, пишет издание.

Британский МИД заявил, что российские ракеты были нацелены на стоящее в порту грузовое судно под флагом Либерии и они были успешно сбиты.

"Атаки сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся в Одесский порт", – говорится в сообщении.

В частности, среди ракет было два "Калибра", выпущенных с ракетоносца Черноморского флота РФ, отмечает ведомство.

США и Великобритания в июле предупреждали, что РФ может расширить свои цели против украинских зерновых мощностей, включив нападения на гражданские суда в Черном море, отмечает Reuters

"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти нападения показывают, насколько он отчаян. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру", – заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Читайте также: Одесса. Ночью пограничники уничтожили ракету над морем, вероятно, это Х-101.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессакораблькалибрракетная атаказерновой коридорриши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 