РФ ракетами целилась по гражданскому судну в Черном море, их сбила ПВО – премьер Британии

Россия 24 августа попала ракетами в гражданское судно в Черном море, но атаку отразила украинская противовоздушная оборона, заявил премьер Великобритании Риши Сунак. Слова должностного лица и Министерства иностранных дел страны передает Reuters.

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"Благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", – сказал британский премьер в обновленном отчете в парламент о саммите G20.

Украина прилагает усилия, чтобы разрешить судам, застрявшим в Одесском порту с начала войны, выходить в открытые воды после крушения Черноморского зернового коридора, отмечает Reuters.

Эти замечания Сунака являются первым случаем, когда официальное лицо прокомментировало нападение на корабль с начала этих украинских усилий. С 18 августа из Одессы отплыли четыре грузовых судна, пишет издание.

Британский МИД заявил, что российские ракеты были нацелены на стоящее в порту грузовое судно под флагом Либерии и они были успешно сбиты.

"Атаки сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся в Одесский порт", – говорится в сообщении.

В частности, среди ракет было два "Калибра", выпущенных с ракетоносца Черноморского флота РФ, отмечает ведомство.

США и Великобритания в июле предупреждали, что РФ может расширить свои цели против украинских зерновых мощностей, включив нападения на гражданские суда в Черном море, отмечает Reuters

"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти нападения показывают, насколько он отчаян. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру", – заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

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