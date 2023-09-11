Сунак: 24 серпня Росія ракетами вдарила по цивільному судну в Одесі, їх збила ПВО

Росія 24 серпня поцілила ракетами у цивільне судно у Чорному морі, але атаку відбила українська протиповітряна оборона, заявив прем'єр Великої Британії Ріші Сунак. Слова посадовця та Міністерства закордонних справ країни передає Reuters.

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"Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", — сказав британський прем'єр в оновленому звіті до парламенту про саміт G20.

Україна докладає зусиль, щоб дозволити суднам, які застрягли в Одеському порту з початку війни, виходити у відкриті води після краху Чорноморського зернового коридору, зазначає Reuters.

Ці зауваження Сунака є першим випадком, коли офіційна особа прокоментувала напад на корабель з початку цих українських зусиль. З 18 серпня з Одеси відпливли чотири вантажні судна, пише видання.

Британське МЗС заявило, що російські ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, що стояло в порту, і вони були успішно збиті.

"Атаки зірвано українськими силами, які збили кілька ракет, що прямували до Одеського порту", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед ракет було два "Калібри", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту РФ, зауважує відомство.

США та Британія в липні попереджали, що РФ може розширити свої цілі проти українських зернових потужностей, включивши напади на цивільні судна в Чорному морі, зазначає Reuters

"Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він відчайдушний. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

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