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Сунак: 24 серпня Росія ракетами вдарила по цивільному судну в Одесі, їх збила ПВО

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11.09.2023, 21:30
Сунак: 24 серпня Росія ракетами вдарила по цивільному судну в Одесі, їх збила ПВО - Фото
Пуск ракети "Калібр" (Скриншот з відео)

Росія 24 серпня поцілила ракетами у цивільне судно у Чорному морі, але атаку відбила українська протиповітряна оборона, заявив прем'єр Великої Британії Ріші Сунак. Слова посадовця та Міністерства закордонних справ країни передає Reuters.

"Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", — сказав британський прем'єр в оновленому звіті до парламенту про саміт G20.

Україна докладає зусиль, щоб дозволити суднам, які застрягли в Одеському порту з початку війни, виходити у відкриті води після краху Чорноморського зернового коридору, зазначає Reuters.

Ці зауваження Сунака є першим випадком, коли офіційна особа прокоментувала напад на корабель з початку цих українських зусиль. З 18 серпня з Одеси відпливли чотири вантажні судна, пише видання.

Британське МЗС заявило, що російські ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, що стояло в порту, і вони були успішно збиті.

"Атаки зірвано українськими силами, які збили кілька ракет, що прямували до Одеського порту", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед ракет було два "Калібри", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту РФ, зауважує відомство.

США та Британія в липні попереджали, що РФ може розширити свої цілі проти українських зернових потужностей, включивши напади на цивільні судна в Чорному морі, зазначає Reuters

"Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він відчайдушний. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

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Артем Джеріпа
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