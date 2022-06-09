РФ распространяет фейк о новом наступлении на Киевскую область в ближайшие дни – Стратком

Российские оккупанты запустили фейк о якобы готовящейся попытке повторного наступления РФ на Киевскую область с высадкой вражеского десанта в Гостомеле. Об этом сообщает Стратком ВСУ.

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"Внимание! Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации", – заявил Стратком.

Выявлена рассылка текстовых сообщений, в которых говорится о возможном повторном наступлении российского агрессора на Киевскую область. "Наготове" якобы нужно быть с 10 по 15 июня.

Стратком призывает не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам.

"Вооруженные Силы Украины внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами", – заявили в Страткоме ВСУ.

11 мая в Генштабе предположили, что РФ снова попытается захватить столицу.

14 мая в Киеве подготовили план обороны на случай повторного наступления России.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на фоне того что РФ развязала полномасштабную войну против Украины, жители Киева должны понимать, что угроза новой попытки захвата столицы оккупантами "теперь будет всегда". Тем не менее сейчас у Минобороны нет информации о подготовке нового наступления на Киев.

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Оксана Житнюк

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