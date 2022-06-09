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РФ распространяет фейк о новом наступлении на Киевскую область в ближайшие дни – Стратком

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 17:09
РФ распространяет фейк о новом наступлении на Киевскую область в ближайшие дни – Стратком - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Российские оккупанты запустили фейк о якобы готовящейся попытке повторного наступления РФ на Киевскую область с высадкой вражеского десанта в Гостомеле. Об этом сообщает Стратком ВСУ.

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"Внимание! Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации", – заявил Стратком.

Выявлена рассылка текстовых сообщений, в которых говорится о возможном повторном наступлении российского агрессора на Киевскую область. "Наготове" якобы нужно быть с 10 по 15 июня.

Стратком призывает не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам.

"Вооруженные Силы Украины внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами", – заявили в Страткоме ВСУ.

РФ распространяет фейк о новом наступлении на Киевскую область в ближайшие дни – Стратком

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Оксана Житнюк
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СТРАТКОМ киев фейк десант наступление гостомель
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