РФ разрушает международный порядок, помощь Украине его спасает – министры Литвы
Россия стремится разрушить международный порядок, и если ей это удастся, ущерб окажется несопоставимо больше затрат на международную военную помощь Украине, сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает LRT.lt.
Литовские премьер-министр Ингрида Шимоните и министр обороны сказали журналистам, что задержка в Конгрессе США с одобрением военной помощи Украине и Израилю "является неприятным обстоятельством", однако министры верят, что в итоге помощь будет одобрена.
Как сказал Анушаускас, он обсуждал этот вопрос с сенаторами-республиканцами во время визита в США и получил заверения, что проблема будет решена к середине декабря.
Министр отметил, что поскольку война России против Украины продолжается, вопрос о продолжении поддержки будет возникать во всех странах.
"Война в Украине и действия России разрушают международный порядок, и если он рухнет, это повлечет за собой в десятки раз большие затраты, чем сейчас", – сказал Анушаускас.
Шимоните, в свою очередь, сказала, что "на уровне риторики выделение поддержки не вызывает никаких сомнений: и в Сенате, и в целом в Палате представителей, в Конгрессе, большинство представителей выступают за поддержку Украины".
"Обидно, что этот вопрос – и не только украинский, но и израильский и общий пакет поддержки – стал заложником внутренней политики", – сказала она.
- 6 декабря США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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