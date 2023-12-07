РФ разрушает международный порядок, помощь Украине его спасает – министры Литвы

Анушаускас: Россия стремится разрушить международный порядок, и если ей это удастся, ущерб будет несопоставимо больше затрат на военную помощь Украине

Арвидас Анушаускас (Фото - EPA)

Россия стремится разрушить международный порядок, и если ей это удастся, ущерб окажется несопоставимо больше затрат на международную военную помощь Украине, сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает LRT.lt.

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Литовские премьер-министр Ингрида Шимоните и министр обороны сказали журналистам, что задержка в Конгрессе США с одобрением военной помощи Украине и Израилю "является неприятным обстоятельством", однако министры верят, что в итоге помощь будет одобрена.

Как сказал Анушаускас, он обсуждал этот вопрос с сенаторами-республиканцами во время визита в США и получил заверения, что проблема будет решена к середине декабря.

Министр отметил, что поскольку война России против Украины продолжается, вопрос о продолжении поддержки будет возникать во всех странах.

"Война в Украине и действия России разрушают международный порядок, и если он рухнет, это повлечет за собой в десятки раз большие затраты, чем сейчас", – сказал Анушаускас.

Шимоните, в свою очередь, сказала, что "на уровне риторики выделение поддержки не вызывает никаких сомнений: и в Сенате, и в целом в Палате представителей, в Конгрессе, большинство представителей выступают за поддержку Украины".

"Обидно, что этот вопрос – и не только украинский, но и израильский и общий пакет поддержки – стал заложником внутренней политики", – сказала она.

6 декабря США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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