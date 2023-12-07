РФ руйнує міжнародний порядок, допомога Україні його рятує – міністри Литви

Анушаускас: Росія прагне зруйнувати міжнародний порядок, і якщо їй це вдасться, збитки будуть незрівнянно більшими за витрати на військову допомогу Україні

Арвідас Анушаускас (Фото - EPA)

Росія прагне зруйнувати міжнародний порядок, і якщо їй це вдасться, шкода виявиться незрівнянно більшою за витрати на міжнародну військову допомогу Україні, сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Про це повідомляє LRT.lt.

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Литовські прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте та міністр оборони сказали журналістам, що затримка в Конгресі США зі схваленням військової допомоги Україні та Ізраїлю "є неприємною обставиною", проте міністри вірять, що в результаті допомогу буде схвалено.

Як сказав Анушаускас, він обговорював це питання із сенаторами-республіканцями під час візиту до США та отримав запевнення, що проблему буде вирішено до середини грудня.

Міністр зазначив, що оскільки війна Росії проти України триває, питання про продовження підтримки виникатиме у всіх країнах.

"Війна в Україні та дії Росії руйнують міжнародний порядок, і якщо він повалиться, це спричинить у десятки разів більше витрат, ніж зараз", – сказав Анушаускас.

Шимоніте, своєю чергою, сказала, що "на рівні риторики виділення підтримки не виникає жодних сумнівів: і в Сенаті, і загалом у Палаті представників, у Конгресі, більшість представників виступають за підтримку України".

"Прикро, що це питання – і не тільки українське, а й ізраїльське та загальний пакет підтримки – стало заручником внутрішньої політики", – сказала вона.

6 грудня США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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