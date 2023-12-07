РФ руйнує міжнародний порядок, допомога Україні його рятує – міністри Литви
Росія прагне зруйнувати міжнародний порядок, і якщо їй це вдасться, шкода виявиться незрівнянно більшою за витрати на міжнародну військову допомогу Україні, сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Про це повідомляє LRT.lt.
Литовські прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте та міністр оборони сказали журналістам, що затримка в Конгресі США зі схваленням військової допомоги Україні та Ізраїлю "є неприємною обставиною", проте міністри вірять, що в результаті допомогу буде схвалено.
Як сказав Анушаускас, він обговорював це питання із сенаторами-республіканцями під час візиту до США та отримав запевнення, що проблему буде вирішено до середини грудня.
Міністр зазначив, що оскільки війна Росії проти України триває, питання про продовження підтримки виникатиме у всіх країнах.
"Війна в Україні та дії Росії руйнують міжнародний порядок, і якщо він повалиться, це спричинить у десятки разів більше витрат, ніж зараз", – сказав Анушаускас.
Шимоніте, своєю чергою, сказала, що "на рівні риторики виділення підтримки не виникає жодних сумнівів: і в Сенаті, і загалом у Палаті представників, у Конгресі, більшість представників виступають за підтримку України".
"Прикро, що це питання – і не тільки українське, а й ізраїльське та загальний пакет підтримки – стало заручником внутрішньої політики", – сказала вона.
- 6 грудня США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.
- Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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