UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ с потерями отступила под Бахмутом, на ряде направлений на Донбассе идут бои – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 07:57
РФ с потерями отступила под Бахмутом, на ряде направлений на Донбассе идут бои – Генштаб - Фото
Война в Украине (фото - ЕРА)

Армия России понесла потери и отступила под Бахмутом после неудачной попытки наступления. На ряде направлений на Донбассе, в частности под Песками, продолжаются бои, передает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Слобожанщина

Харьковское направление – российские обстрелы возле Уд, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевелевки.

Славянское направление – РФ била из артиллерии и танков возле нескольких населенных пунктов.

Донбасс

Краматорское  направление – РФ била из танков и артиллерии, в частности возле Северская. Вела наступательные действия возле Григорьевки и Верхнекаменского – оккупанты отошли без успеха. Продолжаются боевые действия возле Ивано-Дарьевки.

Бахмутское  направление – россияне били из танков, артиллерии и нанесли авиаудары возле ряда населенных пунктов. Оккупанты пытались провести разведку боев у Яковлевки, но их отогнали. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия возле Бахмусткого и Зайцевого – отступил с потерями. В районах Вершины и Дачи продолжаются бои.

Читайте также: На самом успешном для оккупантов участке фронта они за месяц прошли всего 10 км – союзники

Авдеевское  направление – РФ вела артиллерийские обстрелы, ведет наступательные действия в направлении Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются. Новопавловское и Запорожское  направления – РФ била из артиллерии и танков, применяла авиацию, пыталась наступать возле Павловки, но украинские военные эти попытки решительно придушили.

Южнобугское  направление

РФ сосредоточена на удержании позиций, недопущении продвижения украинских сил, интенсивно ведет аэроразведку, обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру.

Север

Волынское и Полесское  направления – без особых изменений, у границ остаются беларуские войска. Северское  направление – враг из артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру Черниговской и Сумской областей.

Смотрите также: Россияне обстреливают поселок Пески под Донецком с трех сторон, но взять не могут – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс армия рф генштаб войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 