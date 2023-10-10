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РФ с утра массированно кроет Авдеевку танками, артиллерией и "Градами". Идут тяжелые бои

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:20
РФ с утра массированно кроет Авдеевку танками, артиллерией и
Последствия ударов по Авдеевке (Фото: Донецкая ОВА)

Российские оккупанты с утра 10 октября массированно обстреливают Авдеевку, на севере от города идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільному.

По его словам, с 06:00 продолжаются массированные удары по городу из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". 

Севернее города идут тяжелые бои с россиянами. 

Он отметил, что пока информации о погибших или раненых гражданских нет. 

В последнее время военные отмечают увеличение количества атак врага в районах Авдеевки и Марьинки — армия РФ хочет прорвать украинскую оборону и выйти на оперативный простор. 

  • Генштаб: Жестокие бои у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. Успех ВСУ на юге — карта. 
  • 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

Читайте также: ВСУ уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" на юге – Тарнавский

Дмитрий Гриниченко
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