РФ с утра массированно кроет Авдеевку танками, артиллерией и "Градами". Идут тяжелые бои
10.10.2023, 13:20
Последствия ударов по Авдеевке (Фото: Донецкая ОВА)
Российские оккупанты с утра 10 октября массированно обстреливают Авдеевку, на севере от города идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільному.
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По его словам, с 06:00 продолжаются массированные удары по городу из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".
Севернее города идут тяжелые бои с россиянами.
Он отметил, что пока информации о погибших или раненых гражданских нет.
В последнее время военные отмечают увеличение количества атак врага в районах Авдеевки и Марьинки — армия РФ хочет прорвать украинскую оборону и выйти на оперативный простор.
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