РФ с утра массированно кроет Авдеевку танками, артиллерией и "Градами". Идут тяжелые бои

Российские оккупанты с утра 10 октября массированно обстреливают Авдеевку, на севере от города идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільному.

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По его словам, с 06:00 продолжаются массированные удары по городу из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

Севернее города идут тяжелые бои с россиянами.

Он отметил, что пока информации о погибших или раненых гражданских нет.

В последнее время военные отмечают увеличение количества атак врага в районах Авдеевки и Марьинки — армия РФ хочет прорвать украинскую оборону и выйти на оперативный простор.

Генштаб: Жестокие бои у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. Успех ВСУ на юге — карта.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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