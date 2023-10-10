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Росіяни зранку масовано криють Авдіївку танками, артилерією та "Градами". Тривають важкі бої

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 13:20
Росіяни зранку масовано криють Авдіївку танками, артилерією та
Наслідки ударів по Авдіївці (Фото: Донецька ОВА)

Російські окупанти зранку 10 жовтня масово обстрілюють Авдіївку, на півночі від міста йдуть важкі бої. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному.

За його словами, з 06:00 тривають масовані удари по місту з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

На північ від міста йдуть важкі бої з росіянами.

Він зазначив, що поки що інформації про загиблих чи поранених цивільних немає.

Останнім часом військові відзначають збільшення кількості атак ворога в районах Авдіївки та Мар'їнки — армія РФ хоче прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір.

  • Генштаб: Жорстокі бої біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. Успіх ЗСУ на півдні – карта.
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Читайте також: ЗСУ знищили дорогий РЕБ "Житель" на півдні – Тарнавський

Дмитро Гриниченко
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