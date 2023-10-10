Росіяни зранку масовано криють Авдіївку танками, артилерією та "Градами". Тривають важкі бої

Російські окупанти зранку 10 жовтня масово обстрілюють Авдіївку, на півночі від міста йдуть важкі бої. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному.

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За його словами, з 06:00 тривають масовані удари по місту з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

На північ від міста йдуть важкі бої з росіянами.

Він зазначив, що поки що інформації про загиблих чи поранених цивільних немає.

Останнім часом військові відзначають збільшення кількості атак ворога в районах Авдіївки та Мар'їнки — армія РФ хоче прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір.

Генштаб: Жорстокі бої біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. Успіх ЗСУ на півдні – карта.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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