Росіяни зранку масовано криють Авдіївку танками, артилерією та "Градами". Тривають важкі бої
10.10.2023, 13:20
Наслідки ударів по Авдіївці (Фото: Донецька ОВА)
Російські окупанти зранку 10 жовтня масово обстрілюють Авдіївку, на півночі від міста йдуть важкі бої. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному.
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За його словами, з 06:00 тривають масовані удари по місту з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".
На північ від міста йдуть важкі бої з росіянами.
Він зазначив, що поки що інформації про загиблих чи поранених цивільних немає.
Останнім часом військові відзначають збільшення кількості атак ворога в районах Авдіївки та Мар'їнки — армія РФ хоче прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір.
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