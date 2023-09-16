РФ создала новую ЧВК под руководством Суровикина. Хочет переманить туда вагнеровцев – ЦНС

Россия создала новую частную военную компанию, которой под руководством Минобороны РФ будет заниматься, вероятно, генерал Сергей Суровикин – его недавно заметили в Алжире. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Минобороны страны-агрессора отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны, в частности в Алжир, Мали и Судан.

Россияне хотят убедить как можно больше вагнеровцев подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию, пишет ЦНС.

Ответственным за создание ЧВК, по предварительным данным, назначен Суровикин.

"Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "ГардСервисом" белорусского диктатора Александра Лукашенко и новым российским ЧВК под руководством минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Суровикин исчез с публичного поля после мятежа экс-главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина в конце июня. СМИ писали, что его отстранили от службы и задержали сотрудники ФСБ.

22 августа появилась информация, что Суровикина сняли с должности командующего Военно-космическими силами "в связи с переходом на другую работу".

15 сентября российские пропагандистские СМИ опубликовали фото Суровикина из Алжира.

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.