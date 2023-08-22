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Путин уволил Суровикина с должности главнокомандующего ВКС – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 20:18
Путин уволил Суровикина с должности главнокомандующего ВКС – росСМИ - Фото
Сергей Суровикин (Фото - wikimedia)

Российские пропагандисты сообщают о якобы увольнении Сергея Суровикина с должности главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ. Об этом со ссылкой на собственные неназванные источники написали пропагандисты РБК и бывший главред Эха Москвы Алексей Венедиктов. Официальной информации пока нет.

По данным РБК, Суровикин освобожден от занимаемой должности "в связи с переходом на другую работу".

При этом он находится в распоряжении Минобороны РФ, а сейчас он "в краткосрочном отпуске", утверждает источник пропагандистов.

Суровикин был командующим ВКС РФ с 31 октября 2017 года. Также с 8 октября 2022 года Суровикин был командующим войной России против Украины, но 11 января 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Командующим объединенной группировкой войск РФ стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин – его заместителем. 

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Оксана Житнюк
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