Путін звільнив Суровікіна з посади головнокомандувача ВКС – росЗМІ

Російські пропагандисти повідомляють про нібито звільнення Сергія Суровікіна з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. Про це з посиланням на власні неназвані джерела написали пропагандисти РБК і колишній головний редактор видання Эхо Москвы Олексій Венедиктов. Офіційної інформації наразі немає.

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За даними РБК, Суровікіна звільнено з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Водночас він перебуває у розпорядженні Міноборони РФ, а зараз він "у короткостроковій відпустці", стверджує джерело пропагандистів.

Суровікін був командувачем ВКС РФ з 31 жовтня 2017 року. Також з 8 жовтня 2022 року Суровікін був командувачем війною Росії проти України, але 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Командувачем об'єднаного угрупування військ РФ став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а Суровікін – його заступником.

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