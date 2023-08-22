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Путін звільнив Суровікіна з посади головнокомандувача ВКС – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 20:18
Путін звільнив Суровікіна з посади головнокомандувача ВКС – росЗМІ - Фото
Сергій Суровікін (Фото - wikimedia)

Російські пропагандисти повідомляють про нібито звільнення Сергія Суровікіна з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. Про це з посиланням на власні неназвані джерела написали пропагандисти РБК і колишній головний редактор видання Эхо Москвы Олексій Венедиктов. Офіційної інформації наразі немає.

За даними РБК, Суровікіна звільнено з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Водночас він перебуває у розпорядженні Міноборони РФ, а зараз він "у короткостроковій відпустці", стверджує джерело пропагандистів.

Суровікін був командувачем ВКС РФ з 31 жовтня 2017 року. Також з 8 жовтня 2022 року Суровікін був командувачем війною Росії проти України, але 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Командувачем об'єднаного угрупування військ РФ став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а Суровікін – його заступником.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Оксана Житнюк
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