Росія створила нову ПВК під керівництвом Суровікіна. Хоче переманити туди вагнерівців – ЦНС

Росія створила нову військову приватну компанію, якою під керівництвом Міноборони РФ займатиметься, ймовірно, генерал Сергій Суровікін – його нещодавно помітили в Алжирі. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Наразі міноборони країни-агресора відправляє своїх представників до Білорусі та африканських країн, зокрема до Алжиру, Малі та Судану.

Росіяни хочуть переконати якнайбільше вагнерівців підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію, пише ЦНС.

Відповідальним за створення ПВК, за попередніми даними, призначено Суровікіна.

"Таким чином, за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між "ГардСервісом" білоруського диктатора Олександра Лукашенка та новою російською ПВК під керівництвом міноборони РФ", – йдеться у повідомленні.

Суровікін зник із публічного поля після заколоту ексватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина наприкінці червня. Медіа писали, що його відсторонили від служби й затримали співробітники ФСБ.

22 серпня з'явилася інформація, що Суровікіна зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

15 вересня російські пропагандистські ЗМІ опублікували фото Суровікіна з Алжиру.

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