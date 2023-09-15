Суровікін перебуває в Алжирі з делегацією Міноборони РФ – росЗМІ

Заступник командувача угрупованням вторгнення Росії в Україну Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина, перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони РФ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в оточенні генерала.

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"Очевидно, що до Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні, і не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, що стосуватиметься роботи на східному напрямку",- стверджує співрозмовник видання.

Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня. Медіа писали, що його відсторонили від служби й затримали співробітники ФСБ.

А 22 серпня з'явилася інформація, що Суровікіна зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Водночас джерела ресурсу ВЧК-ОГПУ, наближеного до російських силовиків, стверджують, що Суровікін більше "не належить сам собі".

"Ті, хто дозволили Суровікіну опинитися на волі, відвели йому роль "торпеди" для Шойгу і Герасимова. Те, як це буде здійснюватися, багато в чому залежить від перебігу війни і внутрішньополітичної ситуації між основними групами впливу", — повідомило джерело

13 липня 2023 року у WSJ повідомили, що Суровікін був затриманий після початку "заколоту" Пригожина. Також було затримано, усунено чи звільнено інших російських воєначальників.

За даними Politico, Суровікіну забороняли виходити з дому та наказали мовчати, доки про нього не забудуть.

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