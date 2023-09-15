RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суровікін перебуває в Алжирі з делегацією Міноборони РФ – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 19:09
Суровікін перебуває в Алжирі з делегацією Міноборони РФ – росЗМІ - Фото
Сергій Суровікін в Алжирі (Фото: Коммерсант)

Заступник командувача угрупованням вторгнення Росії в Україну Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина, перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони РФ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в оточенні генерала.

"Очевидно, що до Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні, і не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, що стосуватиметься роботи на східному напрямку",- стверджує співрозмовник видання. 

Фото: росЗМІ

Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня. Медіа писали, що його відсторонили від служби й затримали співробітники ФСБ.

Фото: росЗМІ

А 22 серпня з'явилася інформація, що Суровікіна зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Фото: росЗМІ

Водночас джерела ресурсу ВЧК-ОГПУ, наближеного до російських силовиків, стверджують, що Суровікін більше "не належить сам собі".

"Ті, хто дозволили Суровікіну опинитися на волі, відвели йому роль "торпеди" для Шойгу і Герасимова. Те, як це буде здійснюватися, багато в чому залежить від перебігу війни і внутрішньополітичної ситуації між основними групами впливу", — повідомило джерело

  • 13 липня 2023 року у WSJ повідомили, що Суровікін був затриманий після початку "заколоту" Пригожина. Також було затримано, усунено чи звільнено інших російських воєначальників.
  • За даними Politico, Суровікіну забороняли виходити з дому та наказали мовчати, доки про нього не забудуть.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаєвгеній пригожинсергій суровікінАлжир
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 