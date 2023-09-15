Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны РФ – росСМИ
Заместитель командующего группировкой вторжения России в Украину Сергей Суровикин, фактически отстраненный после мятежа экс-главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении генерала.
"Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне, и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, касающуюся работы на восточном направлении",- утверждает собеседник издания.
Суровикин исчез с публичного поля после мятежа Пригожина в конце июня. СМИ писали, что его отстранили от службы и задержали сотрудники ФСБ.
А 22 августа появилась информация, что Суровикина сняли с должности командующего Военно-космическими силами "в связи с переходом на другую работу".
В то же время источники ресурса ВЧК-ОГПУ, приближенного к российским силовикам, утверждают, что Суровикин больше "не принадлежит сам себе".
"Те, кто позволил Суровикину оказаться на свободе, отвели ему роль "торпеды" для Шойгу и Герасимова. Как это будет осуществляться, во многом зависит от хода войны и внутриполитической ситуации между основными группами влияния", – сообщил источник.
- 13 июля 2023 года в WSJ сообщили, что Суровикин был задержан после начала мятежа Пригожина. Также были задержаны, устранены или уволены другие российские военачальники.
- По данным Politico, Суровикину запрещали выходить из дома и приказали молчать, пока о нем не забудут.
Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?
Комментарии