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Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны РФ – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 19:09
Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны РФ – росСМИ - Фото
Сергей Суровикин в Алжире (Фото: Коммерсантъ)

Заместитель командующего группировкой вторжения России в Украину Сергей Суровикин, фактически отстраненный после мятежа экс-главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении генерала.

"Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне, и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, касающуюся работы на восточном направлении",- утверждает собеседник издания.

Фото: росСМИ

Суровикин исчез с публичного поля после мятежа Пригожина в конце июня. СМИ писали, что его отстранили от службы и задержали сотрудники ФСБ.

Фото: росСМИ

А 22 августа появилась информация, что Суровикина сняли с должности командующего Военно-космическими силами "в связи с переходом на другую работу".

Фото: росСМИ

В то же время источники ресурса ВЧК-ОГПУ, приближенного к российским силовикам, утверждают, что Суровикин больше "не принадлежит сам себе".

"Те, кто позволил Суровикину оказаться на свободе, отвели ему роль "торпеды" для Шойгу и Герасимова. Как это будет осуществляться, во многом зависит от хода войны и внутриполитической ситуации между основными группами влияния", – сообщил источник.

  • 13 июля 2023 года в WSJ сообщили, что Суровикин был задержан после начала мятежа Пригожина. Также были задержаны, устранены или уволены другие российские военачальники.
  • По данным Politico, Суровикину запрещали выходить из дома и приказали молчать, пока о нем не забудут.

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Милана Головань
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войнаевгений пригожинАлжирсергей суровикин
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