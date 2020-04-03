РФ своими заявлениями о консультативном совете давит на Францию и Германию - МИД

Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Россия, заявляя об отказе Украины от создания консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пытается оказать давление на Германию и Францию как участников нормандского формата. Об этом в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Похоже, сделанные вчера и сегодня предвзятые и тенденциозные комментарии российских официальных лиц, а также их Министерства иностранных дел, имеют целью осуществление определенного давления на Германию и Францию как участников "Нормандского формата", - написал он.

К тому же эти комментарии, по словам Кулебы, содержат существенные неточности, которые искажают "согласованный пока статус-кво", и откровенно ложные пассажи в адрес Украины.

"Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске никакого прямого "диалога Киева и Донбасса", от которого любой, включая Берлин и Париж, "могут отклониться в исполнении". Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала)", - написал глава МИД.

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Он призвал российских коллег придерживаться "исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений".

Сегодня в МИД РФ заявили, что Украина после переговоров с Германией и Францией отказывается поддерживать достигнутые на минской площадке договоренности о создании "консультативного совета" с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали глава ОП Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.

состоялось протокол 14 марта Ермак заявил , что представлять ОРДЛО в совете не будут члены террористических организаций ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.