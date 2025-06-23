РФ цинично заявила о "достигнутых целях" после обстрела, убив человека в Киевской области

В результате обстрела в Киевской области погибла женщина. В то же время россияне хвастаются якобы ударом по аэродрому и арсеналу ВМС

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Россия цинично прокомментировала свой массированный удар по Киевской области в ночь на 23 июня, где разрушены дома, повреждена частная больница и погибла женщина. В своем официальном заявлении Минобороны России сообщило, что якобы "цели удара достигнуты".

Российское ведомство заявило, что РФ нанесла групповой удар по Киевской области, якобы поразив объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктуру военного аэродрома и арсенал военно-морских сил Украины.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда пытается снять с себя ответственность за убийства гражданских жителей, продвигая нарративы об "исключительно военных целях" и возлагая вину за жертвы среди мирного населения на украинскую систему противовоздушной обороны.

"Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине", – отметили в ЦПД.