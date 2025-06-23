РФ цинично заявила о "достигнутых целях" после обстрела, убив человека в Киевской области
Россия цинично прокомментировала свой массированный удар по Киевской области в ночь на 23 июня, где разрушены дома, повреждена частная больница и погибла женщина. В своем официальном заявлении Минобороны России сообщило, что якобы "цели удара достигнуты".
Российское ведомство заявило, что РФ нанесла групповой удар по Киевской области, якобы поразив объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктуру военного аэродрома и арсенал военно-морских сил Украины.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда пытается снять с себя ответственность за убийства гражданских жителей, продвигая нарративы об "исключительно военных целях" и возлагая вину за жертвы среди мирного населения на украинскую систему противовоздушной обороны.
"Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине", – отметили в ЦПД.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами – поврежден жилой дом. Также пострадала Киевская область – погибла женщина, также есть восемь раненых.
- В Киеве пока известно о семи погибших и 31 пострадавшем. 312 спасателей и 74 единицы техники работают сразу на двух локациях.
- В ночь на 23 июня Россия атаковала Украину 352 дронами и 16 ракетами "Искандер" разных типов. Обезвредить противовоздушной обороне удалось 354 средства.