Росія цинічно заявила про "досягнуті цілі" після обстрілу, вбивши людину на Київщині

Внаслідок обстрілу на Київщині загинула жінка. Натомість росіяни вихваляються нібито ударом по аеродрому та арсеналу ВМС

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Росія цинічно прокоментувала свій масований удар по Київщині у ніч проти 23 червня, де зруйновані будинки, пошкоджена приватна лікарня і загинула жінка. У своїй офіційній заяві Міноборони Росії повідомило, що нібито "цілі удару досягнуто".

Російське відомство заявило, що РФ завдала групового удару по Київській області, нібито уразивши об'єкти військово-промислового комплексу, інфраструктуру військового аеродрому та арсенал військово-морських сил України.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, російська пропаганда вкотре намагається зняти із себе відповідальність за вбивства цивільних мешканців, просуваючи наративи про "виключно військові цілі" та покладаючи провину за жертви серед мирного населення на українську систему протиповітряної оборони.

"Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні", – зазначили в ЦПД.