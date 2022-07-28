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РФ ударила "Калибрами" по военной части в Лютеже, одну ракету сбили над Бучей — Генштаб

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28.07.2022, 12:46
РФ ударила
Запуск ракеты (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военной части в Лютеже Киевской области, одну ракету удалось сбить над Бучей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, около 05:00 28 июля россияне ударили шестью крылатыми ракетами типа "Калибр" по военной части в Лютеже, одно здание было разрушено, еще два получили повреждения.

Одну ракету противника удалось сбить над Бучанским карьером. Удар наносился из района мыса Фиолент в акватории Черного моря. 

Также оккупанты ударили по Гончаровскому в Черниговской области из реактивных систем залпового огня, выпустив около 20 снарядов. 

Читайте также: Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война киевская область генштаб
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