РФ ударила "Калибрами" по военной части в Лютеже, одну ракету сбили над Бучей — Генштаб
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военной части в Лютеже Киевской области, одну ракету удалось сбить над Бучей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, около 05:00 28 июля россияне ударили шестью крылатыми ракетами типа "Калибр" по военной части в Лютеже, одно здание было разрушено, еще два получили повреждения.
Одну ракету противника удалось сбить над Бучанским карьером. Удар наносился из района мыса Фиолент в акватории Черного моря.
Также оккупанты ударили по Гончаровскому в Черниговской области из реактивных систем залпового огня, выпустив около 20 снарядов.
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