Россияне ударили КАБами по частному сектору в Волчанске, есть погибшая и раненая - фото
Российские захватчики ударили авиабомбами по Волчанску Харьковской области, один человек погиб, есть раненый. Также зафиксированы разрушения, сообщила областная полиция.
Оккупанты совершили обстрел около 10:00, предварительно, зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору Волчанска, написало ведомство.
По данным правоохранителей, женщина в возрасте около 40 лет погибла под завалами дома, еще одна женщина 68 лет получила ранения.
В результате российских ударов повреждены по меньшей мере 12 домов, на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, заключают в полиции.
Было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.
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