Россияне ударили КАБами по частному сектору в Волчанске, есть погибшая и раненая - фото

Открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны

Фото: Facebook Владимир Тимошко

Российские захватчики ударили авиабомбами по Волчанску Харьковской области, один человек погиб, есть раненый. Также зафиксированы разрушения, сообщила областная полиция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты совершили обстрел около 10:00, предварительно, зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору Волчанска, написало ведомство.

По данным правоохранителей, женщина в возрасте около 40 лет погибла под завалами дома, еще одна женщина 68 лет получила ранения.

В результате российских ударов повреждены по меньшей мере 12 домов, на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, заключают в полиции.

Было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Facebook Володимир Тимошко

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Новость дополняется...