Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору у Вовчанську: є загибла та поранена – фото

Фото: Facebook Володимир Тимошко

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Вовчанську Харківської області, одна людина загинула, є поранена. Також зафіксовано руйнування, повідомила обласна поліція.

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Окупанти здійснили обстріл близько 10:00, попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору Вовчанська, написало відомство.

За даними правоохоронців, жінка віку близько 40 років загинула під завалами будинку, ще одна жінка 68 років отримала поранення.

Унаслідок російських ударів пошкоджено щонайменше 12 будинків, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, підсумовують у поліції.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Начальник поліції області Володимир Тимошко та Міністерство внутрішніх справ опублікували фото з місця атаки:

Фото: Facebook Володимир Тимошко

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

28 лютого росіяни скинули авіабомбу на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині. В результаті атаки загинули чоловік і шестирічна дитина.

4 березня Синєгубов повідомив, що Росія вперше вдарила по Куп’янську авіабомбою з касетним зарядом. За його словами, КАБи такого типу становлять ще більшу загрозу для цивільного населення.

6 березня окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще семеро місцевих мешканців отримали поранення.

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