РФ ударила под Покровском и Бахмутом: есть погибшие и раненые среди местных – фото

Захватчики ударили по Северску, из-за чего 69-летняя горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью

Фото: Донецкая областная прокуратура

В течение дня российские захватчики ударили по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области – в результате погиб человек, есть раненые. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, около 6:30 российская армия нанесла авиаудар по поселку Желанное Покровского района: средство поражения попало по одной из улиц, где в то время шла местная жительница 62 лет.

Кроме этого, пишет облпрокуратура, под удар оккупантов в очередной раз попал город Курахово: в результате ракетных обстрелов 22-летняя продавщица, находившаяся в торговом павильоне, получила травмы – ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Уже в 15:00 захватчики атаковали, вероятно, FPV-дроном город Часов Яр, где рядом с автомобилем получил множественные ранения 40-летний мужчина, пишут правоохранители.

В 16:00 россияне нанесли удар по городу Северск, из-за чего 69-летняя горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью, на момент атаки она находилась недалеко от собственного дома, отмечает ведомство.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

27 февраля захватчики обстреляли из артиллерии Кураховскую общину в Донецкой области – в результате погиб один человек, пять человек ранены.

Ночью 28 февраля российские захватчики нанесли удары по Покровску в Донецкой области, правоохранители задокументировали более 20 разрушений: две ракеты попали в университет, еще две – в школу, также повреждено по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, дворец культуры, почта, теплотрасса.

Днем Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

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