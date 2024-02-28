РФ вдарила під Покровськом та Бахмутом: є загибла та поранені серед місцевих – фото

Загарбники вдарили по Сіверську, через що 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям

Фото: Донецька обласна прокуратура

Впродовж дня російські загарбники вдарили по Покровському та Бахмутському районах Донецької області – унаслідок цього загинула людина, є поранені. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, близько 6:30 російська армія здійснила авіаудар по селищу Желанне Покровського району: засіб ураження поцілив по одній із вулиць, де саме тоді йшла місцева мешканка 62 років.

Окрім цього, пише облпрокуратура, під удар окупантів вкотре потрапило місто Курахове: унаслідок ракетного обстрілу 22-річна продавчиня, котра перебувала у торговельному павільйоні, зазнала травм – її доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку.

Вже о 15:00 загарбники атакували, ймовірно, FPV-дроном місто Часів Яр, де поряд з автомобілем отримав множинні поранення 40-річний чоловік, пишуть правоохоронці.

О 16:00 росіяни завдали удару по місту Сіверську, через що 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям, на момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку, зауважує відомство.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

27 лютого загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду в Донецькій області – унаслідок цього загинула одна людина, п'ятеро осіб поранено.

Уночі 28 лютого російські загарбники завдали ударів по Покровську в Донецькій області, правоохоронці задокументували понад 20 руйнувань: дві ракети поцілили в університет, ще дві – у школу, також пошкоджені щонайменше 14 житлових будинків, дві адміністративні будівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

Вдень Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.

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