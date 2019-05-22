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22.05.2019, 18:06

Родные политзаключенных обратились к Зеленскому: открытое письмо

Родные политзаключенных обратились к Зеленскому: открытое письмо - Фото
Окупированный Россией Крым (фото - krymsos.com)

В открытом письме родственники политзаключенных Кремля и правозащитники призвали президента выполнить ряд первоочередных действий

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Родственники политзаключенных, незаконно захваченных Россией, и правозащитники обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Открытое письмо о первоочередных действиях опубликовала Крымская правозащитная группа.

Они напоминают, что в речи после объявления результатов экзитполов Зеленский сказал, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных будет для него в приоритете.

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"Выражаем искреннюю благодарность за внимание к судьбе наших родных и призываем вас сделать все возможное, чтобы шанс наладить переговоры с Российской Федерацией не был потерян, а мы дождались возвращения наших родных", - сказано в письме.

Родственники пленных и правозащитники напоминают, что Россия с 2014 года продолжает преследовать украинских граждан по политическим мотивам. Около 100 украинцев стали жертвами преследований и незаконных арестов по сфабрикованным делам.

Они призывают Зеленского ввести должность уполномоченного президента по вопросам освобождения пленных; создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединил бы министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации; публично поддержать законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы; содействовать усовершенствованию санкционной политики Украины против РФ; поддержать международные санкции; публично поддержать законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.

20 мая народный депутат Рефат Чубаров заявил, что не услышал в инаугурационной речи Зеленского слов, которые поддержали бы людей в Крыму.

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, политзаключенные
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