Родственников моряков с крейсера "Москва" угрозами заставляют молчать о погибших — ГУР

Родственников моряков с потопленного крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших, угрожая невыплатами компенсаций и уголовным преследованием. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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По данным украинской разведки, социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти, и чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота РФ, затонувшего 14 апреля, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

"Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужах, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", – сообщает ГУР.

По данным разведки, в Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков дом офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ покоятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.

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Оксана Житнюк

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