Российская "Медуза" использовала пострадавших от войны украинцев в рекламе. МИД осудил

В МИД отметили, что украинцы заслуживают извинений после этого рекламного ролика

Рекламная кампания "Медузы" (Фото: instagram.com/lureberlin/)

Министерство иностранных дел негативно отреагировало на рекламный ролик для российского издания Meduza, при создании которого использовали изображения украинцев, пострадавших в полномасштабной войне. Ролик требуют удалить, сообщила пресс-служба министерства.

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Так называемое оппозиционное российское издание Meduza запустило рекламную кампанию за границей, использовав кадры полномасштабной войны в Украине. Ролик на "поддержку работы отважных журналистов, ежедневно рискующих жизнью, чтобы донести правду" создало немецкое креативное агентство Lure.

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, потерявших семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, – полный позор" – говорится в заявлении министерства.

Спикер МИД Георгий Тихий призвал немедленно удалить со всех медиаплатформ рекламный контент, в котором "эксплуатируются украинские страдания". Он подчеркнул, что украинцы, чье горе было "цинично использовано", заслуживают извинений.

24 января МИД ответил на требование РФ отменить обещание об Украине в НАТО и заявил, что "Москве слова не давали".

27 января МИД назвал псевдовыборы в Беларуси "политическим шоу одного человека".

30 января МИД вызвал посла Словакии в Киеве после последних заявлений Фицо.