Российская "Медуза" использовала пострадавших от войны украинцев в рекламе. МИД осудил
Министерство иностранных дел негативно отреагировало на рекламный ролик для российского издания Meduza, при создании которого использовали изображения украинцев, пострадавших в полномасштабной войне. Ролик требуют удалить, сообщила пресс-служба министерства.
Так называемое оппозиционное российское издание Meduza запустило рекламную кампанию за границей, использовав кадры полномасштабной войны в Украине. Ролик на "поддержку работы отважных журналистов, ежедневно рискующих жизнью, чтобы донести правду" создало немецкое креативное агентство Lure.
"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, потерявших семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, – полный позор" – говорится в заявлении министерства.
Спикер МИД Георгий Тихий призвал немедленно удалить со всех медиаплатформ рекламный контент, в котором "эксплуатируются украинские страдания". Он подчеркнул, что украинцы, чье горе было "цинично использовано", заслуживают извинений.
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