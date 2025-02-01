Російська "Медуза" використала постраждалих від війни українців у рекламі. МЗС вимагає видалити

У МЗС зазначили, що українці заслуговують на вибачення після цього рекламного ролика

Рекламна кампанія "Медузи" (Фото: instagram.com/lureberlin/)

Міністерство закордонних справ негативно відреагувало на рекламний ролик для російського видання Meduza, під час створення якого використовували зображення українців, постраждалих у повномасштабній війні. Ролик вимагають видалити, повідомила пресслужба міністерства.

Так зване опозиційне російське видання Meduza запустило рекламну кампанію за кордоном, використавши кадри повномасштабної війни в Україні. Ролик на "підтримку роботи відважних журналістів, які щодня ризикують життям, щоб донести правду" створило німецьке креативне агентство Lure.

"Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба", – йдеться в заяві міністерства.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав негайно видалити з усіх медіаплатформ рекламний контент, в якому "експлуатуються українські страждання". Він підкреслив, що українці, чиє горе було "цинічно використане", заслуговують на вибачення".

24 січня МЗС відповіло на вимогу РФ скасувати обіцянку щодо України в НАТО і заявило, що "Москві слова не давали".

27 січня МЗС назвало псевдовибори в Білорусі "політичним шоу однієї людини".

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