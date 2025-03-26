Российские беспилотники атаковали Ахтырку – фото

Предварительно погибших и травмированных нет

Последствия атаки в Ахтырке (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на 26 марта Россия совершила атаку ударными дронами по городу Ахтырка Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка.

Также возник пожар в хозяйственном здании.

Предварительно погибших и травмированных нет.

Фото: Сумская ОВА