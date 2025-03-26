Российские беспилотники атаковали Ахтырку – фото
В ночь на 26 марта Россия совершила атаку ударными дронами по городу Ахтырка Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка.
Также возник пожар в хозяйственном здании.
Предварительно погибших и травмированных нет.
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