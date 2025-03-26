Російські безпілотники атакували Охтирку – фото
В ніч проти 26 березня Росія здійснила атаку ударними дронами по місту Охтирка Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку.
Також виникла пожежа в господарчої будівлі.
Попередньо загиблих і травмованих немає.
- У ніч проти 25 березня ворожі безпілотники атакували Полтавську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Двоє працівників підприємства отримали поранення.
- 25 березня повідомлялося, що в Ізюмі у підприємство влучили 14 безпілотників за годину.
- Ввечері 25 березня Росія масовано атакувала "шахедами" Кривий Ріг. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.