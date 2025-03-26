Російські безпілотники атакували Охтирку – фото

Попередньо загиблих і травмованих немає

Наслідки атаки в Охтирці (Фото: Сумська ОВА)

В ніч проти 26 березня Росія здійснила атаку ударними дронами по місту Охтирка Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку.

Також виникла пожежа в господарчої будівлі.

Попередньо загиблих і травмованих немає.

Фото: Сумська ОВА