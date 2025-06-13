Российский рэпер-пропагандист Тимати получил подозрение в Украине

Тимур Юнусов принял участие в по меньшей мере семи пропагандистских концертах во временно оккупированном Крыму

Тимати (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно объявили о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову, известному как Тимати. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Юнусов является одним из участников российской пропаганды, доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на так называемых президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, принимал участие в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Он принял участие в минимум семи пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, направленных на легитимизацию оккупации Крыма.

В прокуратуре уточнили, что исполнитель выступал на митинге-концерте в Симферополе по случаю годовщины аннексии. Цель события – создать перед мировым сообществом искусственное представление о поддержке местного населения оккупации Крыма и интеграции в Россию.

Тимати объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде с нее с целью нанесения вреда государственным интересам, совершенное повторно.

25 февраля 2025 года в Украине заочно объявили о подозрении российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman.

4 марта подозрение от СБУ получил российский актер Иван Охлобыстин, который со сцены в центре Москвы призвал убивать украинцев.