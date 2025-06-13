Російський репер-пропагандист Тіматі отримав підозру в Україні

Тіматі (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно оголосили про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому як Тіматі. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Юнусов є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на так званих президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Він взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

У прокуратурі уточнили, що виконавець виступав на мітингу-концерті у місті Сімферополь з нагоди річниці анексії. Подія мала на меті створити перед світовою спільнотою штучне уявлення про підтримку місцевим населенням окупації Криму та інтеграції в Росію.

Тіматі оголосили про підозру в порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно.

25 лютого 2025 року в Україні заочно оголосили про підозру російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman.

4 березня підозру від СБУ отримав російський актор Іван Охлобистін, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців.