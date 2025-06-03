На міжнародному заході ООН показували мапу з російським Кримом

Зусиллями МЗС та ще більш ніж п'яти організацій помилку було виправлено

Міжнародна зустріч у Женеві (Фото: uachd.gov.ua)

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві було використано мапу, де Крим позначався як російська територія. Наразі помилку виправлено, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За даними відомства, українська делегація виявила некоректне зображення території України в одній із презентацій.

Після скарги української сторони організація ООН Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", – заявили в МЗС.

Як зазначається, для розв'язання питання з виправленням помилки були залучені МЗС, постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, посольство України в Данії, представництво президента України в АР Крим, Міністерство економіки, Міністерство оборони, ДСНС та інші інституції.

Міжнародна зустріч національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН проходила у Женеві з 9 до 11 квітня.