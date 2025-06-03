На международном мероприятии ООН показывали карту с российским Крымом
В ходе дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве была использована карта, где Крым обозначался как российская территория. В настоящее время ошибка исправлена, сообщает Министерство иностранных дел.
По данным ведомства, украинская делегация обнаружила некорректное изображение территории Украины в одной из презентаций.
После жалобы украинской стороны организация ООН Global Protection Cluster обновила карту на своем веб-сайте и заверила, что будет принимать все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.
"Границы суверенной и независимой Украины – незыблемые. Спасибо партнерам за быструю и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", – заявили в МИД.
Для решения вопроса с исправлением ошибки были привлечены МИД, постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, посольство Украины в Дании, представительство президента Украины в АР Крым, Министерство экономики, Министерство обороны, ГСЧС и другие институции.
Международная встреча национальных директоров по противоминной деятельности и советников ООН проходила в Женеве с 9 по 11 апреля.
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