Российский Волгоград атаковали беспилотники – видео

Волгоград (Фото: росСМИ)

В ночь на 19 июня Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности прилетало по Волгограду. Об этом сообщают местные паблики, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Минобороны РФ.

Губернатор заявил, что российские силы якобы отбили массированную атаку БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда, и якобы обошлось без повреждений и пострадавших.

В аэропортах Волгограда и Калуги около 04:00 по киевскому времени вводились временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

Утром Минобороны РФ заявило о 81 якобы сбитом или перехваченном беспилотнике: 19 – над территорией Брянской области, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над временно оккупированным Крымом, по три – над территориями Белгородской, Астраханской областей, два – над Рязанской областью и один – над Московским регионом.

Тем временем паблики распространяют видео с возгоранием в результате атаки БпЛА в Волгограде.

15 июня Украина поразила одно из мест производства ударных беспилотников в российском Татарстане.