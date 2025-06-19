Российский Волгоград атаковали беспилотники – видео
В ночь на 19 июня Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности прилетало по Волгограду. Об этом сообщают местные паблики, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Минобороны РФ.
Губернатор заявил, что российские силы якобы отбили массированную атаку БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда, и якобы обошлось без повреждений и пострадавших.
В аэропортах Волгограда и Калуги около 04:00 по киевскому времени вводились временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.
Утром Минобороны РФ заявило о 81 якобы сбитом или перехваченном беспилотнике: 19 – над территорией Брянской области, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над временно оккупированным Крымом, по три – над территориями Белгородской, Астраханской областей, два – над Рязанской областью и один – над Московским регионом.
Тем временем паблики распространяют видео с возгоранием в результате атаки БпЛА в Волгограде.
- 15 июня Украина поразила одно из мест производства ударных беспилотников в российском Татарстане.