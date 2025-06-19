Російський Волгоград атакували безпілотники – відео

Волгоград (Фото: росЗМІ)

У ніч проти 19 червня Росія опинилася під атакою безпілотників, зокрема прилітало по Волгограду. Про це повідомляють місцеві пабліки, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров і Міноборони РФ.

Губернатор заявив, що російські сили нібито відбили масовану атаку БпЛА у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда, і нібито минулося без пошкоджень і постраждалих.

В аеропортах Волгограда та Калуги близько 04:00 за київським часом запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти, повідомила Росавіація.

Уранці Міноборони РФ заявило про 81 нібито збитий або перехоплений безпілотник: 19 – над територією Брянської області, 17 – над Курською, 13 – над Смоленською, сім – над Волгоградською, шість – над Орловською, п'ять – над Ростовською, п'ять – над тимчасово окупованим Кримом, по три – над Бєлгородською й Астраханською областями, два – над Рязанською областю та один – над Московським регіоном.

Тим часом пабліки розповсюджують відео із загорянням унаслідок атаки БпЛА у Волгограді.

15 червня Україна уразила одне з місць виробництва ударних безпілотників у російському Татарстані.