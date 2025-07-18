Россия активизировала гибридные атаки против критической инфраструктуры Европы – СВР

Иллюстративное фото (Фото: szru.gov.ua)

Россия активизировала гибридные атаки против критической инфраструктуры Европы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации СВР, с 2014 по 2024 год зафиксировано более 200 случаев гибридных операций РФ – от кибератак и дезинформации до саботажа и глушения GPS-сигналов. При этом более 86% таких инцидентов произошли после начала полномасштабной войны в 2022 году.

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Особенно резкий всплеск зафиксирован в 2024-м – количество атак возросло в шесть раз по сравнению с предыдущим годом.

Основными мишенями остаются объекты энергетики, транспорта и связи. С начала 2025 года задокументированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения, а также попытки влияния на воздушные перевозки в странах ЕС.

По данным СВР, гибридные операции носят системный характер. В 2022–2024 годах ежегодно в среднем 20 стран Европы становились объектами российских атак.

Больше всего под удар попадают государства, которые активно поддерживают Украину: Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

"Цель операций – провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева", – сообщили в разведке.