Росія активізувала гібридні атаки проти критичної інфраструктури Європи – СЗР
Росія активізувала гібридні атаки проти критичної інфраструктури Європи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
За інформацією СЗР, з 2014 по 2024 рік зафіксовано понад 200 випадків гібридних операцій РФ – від кібератак і дезінформації до саботажу та глушіння GPS-сигналів. Водночас понад 86% таких інцидентів сталися після початку повномасштабної війни у 2022 році.
Особливо різкий сплеск зафіксовано у 2024-му – кількість атак зросла ушестеро порівняно з попереднім роком.
Основними мішенями залишаються об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку. З початку 2025 року задокументовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, а також спроби впливу на повітряні перевезення в країнах ЄС.
За даними СЗР, гібридні операції мають системний характер. У 2022–2024 роках щороку в середньому 20 країн Європи ставали об’єктами російських атак.
Найбільше під удар потрапляють держави, які активно підтримують Україну: Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.
"Мета операцій – провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва", – повідомили в розвідці.
- Торік журналісти FT з посиланням на європейські спецслужби писали, що Росія планує влаштувати диверсії у країнах ЄС. Очікується, що це можуть бути вибухи, підпали та інші пошкодження інфраструктури.
- 10 липня служба безпеки Чехії повідомила, що Росія наймає мігрантів для зриву допомоги Україні у Європі.
- 17 липня спецслужби Нідерландів попередили про збільшення загрози диверсій з боку Росії, зокрема цифрових атак.
Коментарі (0)