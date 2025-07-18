Росія активізувала гібридні атаки проти критичної інфраструктури Європи – СЗР

Ілюстративне фото (Фото: szru.gov.ua)

Росія активізувала гібридні атаки проти критичної інфраструктури Європи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗР, з 2014 по 2024 рік зафіксовано понад 200 випадків гібридних операцій РФ – від кібератак і дезінформації до саботажу та глушіння GPS-сигналів. Водночас понад 86% таких інцидентів сталися після початку повномасштабної війни у 2022 році.

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Особливо різкий сплеск зафіксовано у 2024-му – кількість атак зросла ушестеро порівняно з попереднім роком.

Основними мішенями залишаються об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку. З початку 2025 року задокументовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, а також спроби впливу на повітряні перевезення в країнах ЄС.

За даними СЗР, гібридні операції мають системний характер. У 2022–2024 роках щороку в середньому 20 країн Європи ставали об’єктами російських атак.

Найбільше під удар потрапляють держави, які активно підтримують Україну: Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

"Мета операцій – провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва", – повідомили в розвідці.