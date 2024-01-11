Россия активизировалась, способна проводить ротации, у нее есть достаточно техники — ВСУ

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты активизировались на восточном фронте, количество атак увеличилось. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, РФ активно применяет технику для организации новых атак, но не может достигать успехов на фронте.

Он отметил, что оборонный комплекс врага работает, также у россиян есть большое количество техники на хранении.

Фитьо указал, что захватчики берегут технику в отличие от личного состава.

"Только мы уничтожаем определенное количество, на следующий день сразу на позициях уже стоят свеженькие силы. То есть они себя нормально комплектуют. Их комплектация достаточно высока, и это позволяет им производить и ротации, и, соответственно, держать определенное количество личного состава на позициях", — резюмировал военный.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

назвал материал The Telegraph "бредом". 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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