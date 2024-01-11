Росія активізувалася на фронті, здатна проводити ротації, має достатньо техніки — ЗСУ

Фітьо заявив, що російська оборонка продовжує працювати та поповнювати підрозділи технікою

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти активізувалися на східному фронті, кількість атак збільшилася. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, РФ активно застосовує техніку для організації нових атак, але не може досягати успіхів на фронті.

Він зазначив, що оборонний комплекс ворога працює, також росіяни мають велику кількість техніки на зберіганні.

Фітьо зазначив, що загарбники бережуть техніку на відміну від особового складу.

"Щойно ми знищуємо певну кількість, наступного дня відразу на позиціях вже стоять свіженькі сили. Тобто вони себе нормально комплектують. Їхня комплектація досить висока, і це дозволяє їм виробляти і ротації, і, відповідно, тримати певну кількість особового складу на позиціях", – резюмував військовий.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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