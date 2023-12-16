Россия активно идет на Купянск, перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов – ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты активно наступают в районе Купянска, перебрасывая на это направление фронта резервы штурмовых батальонов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Таким образом, по его словам, российское военное руководство пытается перекрыть потери, которые армии России ежедневно наносят Силы обороны.

Фитьо заявил, что потери оккупантов в районе Купянска "достаточно серьезны".

За минувшие сутки ВСУ убили 258 россиян, уничтожили 14 единиц их военной техники, среди которых три танка. Позавчера, 14 декабря, украинские военные уничтожили девять танков и десяток БМП.

Он добавил, что враг не оставляет попыток повторно оккупировать город.

"Купянск – это важный узловой логистический центр и он может быть плацдармом для наступления противника на запад – в сторону неоккупированной Украины", – резюмировал Фитьо.

Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.

11 декабря сообщалось, что для того, чтобы создать условия для блокирования Купянска, враг пытается взять Синьковку силами штурмовых рот, стягивает резервы.

Смотрите также: "Взрывные" подарки для россиян. Бойцы ССО атаковали врага на Купянском направлении