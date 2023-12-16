Росія активно йде на Куп'янськ, перекидає туди резерви штурмових батальйонів – ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти активно наступають в районі Куп'янська, перекидаючи на цей напрямок фронту резерви штурмових батальйонів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Таким чином, за його словами, російське військове керівництво намагається перекрити втрати, яких армії Росії щоденно завдають Сили оборони.

Фітьо заявив, що втрати окупантів в районі Куп'янська "достатньо серйозні".

За минулу добу ЗСУ вбили 258 росіян, знищили 14 одиниць їхньої військової техніки, серед яких три танки. Позавчора, 14 грудня, українські військові знищили дев'ять танків та десяток БМП.

Він додав, що ворог не полишає спроб повторно окупувати місто.

"Куп'янськ – це важливий вузловий логістичний центр і він може бути плацдармом для наступу противника на захід – в сторону неокупованої України", – резюмував Фітьо.

Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

11 грудня повідомлялося, що для того, щоб створити умови для блокування Куп'янська, ворог намагається взяти Синьківку силами штурмових рот, стягує резерви.

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