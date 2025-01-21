Россия атаковала дронами Николаев, загорелась многоэтажка и объект инфраструктуры

Николаев (Иллюстративное фото: соцсети)

Россия вечером 21 января атаковала Николаев дронами, повреждены многоэтажки, возникли пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:12. В промежуток с 22:41 по 23:11 в городе прогремели семь взрывов, сообщалось о работе противовоздушной обороны.

"Россияне атаковали город Николаев семью "шахедами". Есть повреждения многоквартирных домов, возникли пожары. Все службы работают", – написал Ким.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что вместе с коммунальными службами выехал обследовать места прилетов. Он подтвердил, что есть повреждения, службы приступили к ликвидации последствий.

"Продолжается ликвидация пожара в квартире многоквартирного дома. Проводим эвакуацию населения. Организуется горячее питание и одеяла для жителей. Есть разрушение частного дома... пожар камыша", – сообщил мэр.

По его данным, из-под завалов извлекли пострадавшую женщину, а по данным ОВА пострадавших двое, их состояние средней тяжести. Также есть разрушение и пожар на объекте инфраструктуры.

В местных Telegram-каналах публикуют вероятное фото горящей многоэтажки.