Росія атакувала дронами Миколаїв, загорілася багатоповерхівка та об'єкт інфраструктури

Повідомляється, що ворог вдарив по місту сімома дронами

Миколаїв (Ілюстративне фото: соцмережі)

Росія ввечері 21 січня атакувала Миколаїв дронами, пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:12. У проміжку часу з 22:41 до 23:11 в місті пролунали сім вибухів, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони

"Росіяни атакували місто Миколаїв сімома "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі. Всі служби працюють", – написав Кім.

Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що разом із комунальними службами виїхав обстежувати місця прильотів. Він підтвердив, що є пошкодження, служби розпочали ліквідацію наслідків.

"Триває ліквідація пожежі у квартирі багатоквартирного будинку. Проводимо евакуацію населення. Організовуємо гаряче харчування та ковдри для жителів. Є руйнування приватного будинку... пожежа очерету", – повідомив мер.

За його даними, з-під завалів дістали постраждалу жінку, а за даними ОВА, постраждалих двоє, їх стан — середньої тяжкості. Також є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури.

В місцевих Telegram-каналах публікують ймовірне фото багатоповерхівки, що горить.