Росія атакувала дронами Миколаїв, загорілася багатоповерхівка та об'єкт інфраструктури
Росія ввечері 21 січня атакувала Миколаїв дронами, пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:12. У проміжку часу з 22:41 до 23:11 в місті пролунали сім вибухів, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони
"Росіяни атакували місто Миколаїв сімома "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі. Всі служби працюють", – написав Кім.
Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що разом із комунальними службами виїхав обстежувати місця прильотів. Він підтвердив, що є пошкодження, служби розпочали ліквідацію наслідків.
"Триває ліквідація пожежі у квартирі багатоквартирного будинку. Проводимо евакуацію населення. Організовуємо гаряче харчування та ковдри для жителів. Є руйнування приватного будинку... пожежа очерету", – повідомив мер.
За його даними, з-під завалів дістали постраждалу жінку, а за даними ОВА, постраждалих двоє, їх стан — середньої тяжкості. Також є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури.
В місцевих Telegram-каналах публікують ймовірне фото багатоповерхівки, що горить.
- Ввечері 20 січня Росія атакувала дроном Київ, уламки впали у водойму в Дніпровському районі.
- Вранці того ж дня окупанти запустили по Україні 131 дрон та чотири ракети. Повідомлялося про наслідки у Полтавській та Черкаській областях.