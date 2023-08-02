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Россия атаковала Киев и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Есть повреждения

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 06:14
Россия атаковала Киев и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Есть повреждения - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 августа. Об этом сообщили глава военной администрации столицы Сергей Попко и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам Попко, беспилотники заходили на Киев одновременно с нескольких направлений — более 10 целей были обнаружены и сбиты противовоздушной обороной. 

Осколки упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах, есть повреждения нежилых помещений и дороги, без серьезных разрушений и пожаров. Потерпевших нет.

Кипер заявил, что под удар попала южная часть Одесской области, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары, поврежден элеватор, все службы работают. 

Информации о пострадавших нет. 

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Дмитрий Гриниченко
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