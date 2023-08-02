Россия атаковала Киев и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Есть повреждения
Российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 августа. Об этом сообщили глава военной администрации столицы Сергей Попко и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам Попко, беспилотники заходили на Киев одновременно с нескольких направлений — более 10 целей были обнаружены и сбиты противовоздушной обороной.
Осколки упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах, есть повреждения нежилых помещений и дороги, без серьезных разрушений и пожаров. Потерпевших нет.
Кипер заявил, что под удар попала южная часть Одесской области, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары, поврежден элеватор, все службы работают.
Информации о пострадавших нет.
- Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу.
- Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены.
- Также с утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливала Херсонскую область. Известно о 17 раненых и четырех погибших.
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