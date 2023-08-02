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Росія атакувала Київ та Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Є пошкодження

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 06:14
Росія атакувала Київ та Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Є пошкодження - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Київ та Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 серпня. Про це повідомили голова військової адміністрації столиці Сергій Попко та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами Попка, безпілотники заходили на Київ одночасно з кількох напрямків — понад 10 цілей було виявлено та збито протиповітряною обороною.

Уламки впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах, є пошкодження нежитлових приміщень та дороги, без серйозних руйнувань та пожеж. Потерпілих немає.

Кіпер заявив, що під удар потрапила південна частина Одеської області, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор, усі служби працюють.

Інформації щодо постраждалих немає.

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Дмитро Гриниченко
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