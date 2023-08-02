Росія атакувала Київ та Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Є пошкодження

Російські окупанти атакували Київ та Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 серпня. Про це повідомили голова військової адміністрації столиці Сергій Попко та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За словами Попка, безпілотники заходили на Київ одночасно з кількох напрямків — понад 10 цілей було виявлено та збито протиповітряною обороною.

Уламки впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах, є пошкодження нежитлових приміщень та дороги, без серйозних руйнувань та пожеж. Потерпілих немає.

Кіпер заявив, що під удар потрапила південна частина Одеської області, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор, усі служби працюють.

Інформації щодо постраждалих немає.

Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.

Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено.

Також від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілювала Херсонщину. Відомо про 17 поранених та чотирьох загиблих.

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